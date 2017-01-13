

Lamborghini de 2016 yılında satış rekoru kırdığını açıklayan bir diğer süper otomobil üreticisi oldu. Sant'Agata Bolognese merkezli egzotik otomobil üreticisi 2015'te 3,245 adet olarak gerçekleşen satışlarını geçtiğimiz yılda %7 oranında arttırarak 3,457 adede taşıdığını açıkladı. Altı yıldır yükselişte olan Lamborghini ilk kez 3,400 barajını geçmiş oldu. Alınan bu sonuç, 2010 yılından tam 2.6 kat daha iyi.







Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali konu ile ilgili "2016 yılı Lamborghini için harika geçti. Bir kez daha rekor kıran firma tüm kilit hedefleri tutturmayı, hatta bunları geçmeyi başardı. Ulaştığımız yeni satış rakamı rekoru markamızın, ürünlerimizin ve ticari stratejilerimizin önemini ve sürdürülebilirliğini kanıtlıyor. Bu gerçekten bir takım başarısı. Üstelik bunu süper spor otomobil yelpazemizi genişletmenin yanı sıra ürün portföyümüzü genişletecek üçüncü bir model serisi üzerinde çalışırken başardık." dedi.







İtalyan markanın üç büyük bölgede dengeli bir satış başarısı yakaladığını görülüyor. EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika), Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinin tamamında firmanın ulaştığı yıllık satışların yaklaşık 3'te 1'ine ulaşılmış. Dahası, tüm bu bölgeler de kendi rekorlarını kırmayı başardı.







2016 yılında 1,041 Lamborghini satışının gerçekleştirildiği Amerika hâlâ en büyük pazar olmayı başarırken onu sırasıyla Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Orta Doğu ve Çin izliyor. Firmanın hâlihazırda en popüler modeli, Coupe ve Spyder versiyonları ile toplamda 2,353 adet satmayı başaran Huracan. Önümüzdeki sene Huracan ailesine Huracan Spyder Performante ve Huracan Superleggera isimli iki yeni model katılacak. Bu araçların gelişiyle 2017'de 2,500 barajının geçilmesi bekleniyor.







2015 yılında 1,003 adet satılan 12 silindirli motora sahip Aventador ise 2016'da 1,104 adet satmayı başardı. Aralık 2016'da 6,000'inci örneğin üretilmiş olduğunu hatırlatalım.







kaynak:ahaber