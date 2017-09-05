Oyuncak üreticisi Lego, yıl ortası gelirlerinde yaşadığı yüzde 5 düşüş nedeniyle, çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkaracağını açıkladı.

18 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Hisseleri halka açık olmayan Lego, 14.9 milyar Danimarka kronu (2.38 milyar dolar) gelir açıkladı.

Bu gelir, My Little Pony üreticisi Hasbro Inc'in 1.82 milyar dolarlık ve Barbie bebek imalatçısı Mattel'in 1.71 milyar dolarlık gelirini aşıyor.

Lego, çoğu 2017 sonundan önce olmak üzere bin 400 çalışanı işten çıkaracak. Lego'nun çalışan sayısı 18 bin 200 civarında.

Kaynak: haberinburada