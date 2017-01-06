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levent üzümcü ile ebru üzümcü boşandı

LEVENT ÜZÜMCÜ İLE EBRU ÜZÜMCÜ BOŞANDI

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün 20 yıllık eşi Ebru Üzümcü'den geçtiğimiz kasım ayında boşandığı ortaya çıktı.

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:15
Puan Ver : Levent Üzümcü İle Ebru Üzümcü Boşandı(10/10)7


Levent ve Ebru Üzümcü'nün 20 yıllık evliliklerini geçen kasımda noktaladığı, çiftin tek celsede boşandığı ortaya çıktı. 1997 yılında evlenen, Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve levent üzümcü'nün sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çift, 20 yıllık evliliği geçen kasımda tek celsede noktaladı.



ÇOCUKLARI İÇİN BULUŞUYORLAR

Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. İkilinin yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri konuşuluyor.



 



kaynak:milliyet








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