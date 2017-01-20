LG V20 , her ne kadar V10'un yeni veliahttı olsa da bize fazlasıyla G5'i hatırlatıyor. Birçok yeniliğe sahip olan V20, güçlü donanım birleşenleri sayesinde LG'nin amiral gemisi olan G5'i gölgede bırakması ile dikkatleri üzerine topluyor.



LG V20 , her ne kadar V10'un yeni veliahttı olsa da bize fazlasıyla G5'i hatırlatıyor. Birçok yeniliğe sahip olan V20, güçlü donanım birleşenleri sayesinde LG'nin amiral gemisi olan G5'i gölgede bırakması ile dikkatleri üzerine topluyor.



Günümüzde birçok akıllı telefon birbirine fazlasıyla benzemeye başladı. Artık ürünleri ayırt etmek oldukça zor oldu. Bunu dikkate alan LG, yeni ürünü olan LG V20 ile bunu değiştirmek istiyor.



LG V20, V10'da kullanılan plastik yerine metal bir kasa sistemi tercih edildi. Alüminyum ve Polycarbonat alaşımından oluşan bu yeni telefon, askeri standardı olan 810G (1.2 metre düşme testini geçen) ile kendisini farklılaştırıyor. Bunun anlamı, LG V20'nin benzer ürünlerle kıyasla daha stabil ve sağlam olması. Bu çok önemli bir özellik. Ne yazık ki böyle bir üründe su ve toza karşı dayanıklılık gösteren IP67 ve IP68 standardının da desteklemesini isterdik.







5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan V20, Phablet sınıfına giriyor. 159,7 x 78,1 x 7,6 mm boyut değerleri ile benzer ürünlerle kıyasla daha kompakt olan bu ürün çok ince bir çerçeveye sahip. USB Typ C bağlantısı ile beraber gelen bu ürün, ikinci bir mikrofon ve kızılötesi sensörü bulunuyor. V20'nin önemli bir özelliği, arka kapağının çıkarılabiliyor olması. SIM ve microSD kart yuvası burada yer alıyor. G serisinden bildiğimiz güç düğmesi de arka tarafta yer alıyor. Kontrolü kolaylaştıran bu güç düğmesi aynı zamanda başarılı bir parmak izi okuyucusu.



Ekran



5.7 inç büyüklüğündeki QHD IPS ekran 1440×2560 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. Ekranın koruması olarak Gorilla Glass 5 yerine Gorilla Glass 4 tercih edilmiş. 513 ppi değerindeki piksel yoğunluğu ise, ekrana olumlu yansıyor. LG V20, sahip olduğu yüksek kontrast değeri sayesinde güneşli ortamlarda bile rahat bir çalışma sağlıyor. Ekranın beyaz dengesi hafiften maviye kayıyor. Ama siyah renk gösterimi kullanıcıya gerçekten siyah olarak yansıyor.







LG V20, tıpkı V10 gibi ikinci bir ekrana sahip. 2.1 inç büyüklüğünde ve ana ekranın üzerinde bulunan bu ekran 160×140 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu ikinci ekranda çeşitli uygulamaların kısa yolları yer alıyor. Aynı zamanda da kişiselleştirilebilen bu ekran, kullanıldıkça kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.



İncelemenin devamını okumak için buraya tıklayınız