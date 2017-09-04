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LİCE'DE OPERASYON BAŞLATILDI, 4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ


Lice'de Operasyon Başlatıldı, 4 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Tarih : 04 Eylül 2017, 02:20
Puan Ver : Lice'de Operasyon Başlatıldı, 4 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(9/10)5

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tespit bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

SAAT 21.00 İTİBARİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamlığınca, düzenlenecek operasyonda sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Bağlan, Dolunay, Yalaza ve Çavundur mahallelerinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yasak ilan edilen bölgelerde, asker ve korucuların katılımıyla geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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