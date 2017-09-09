LİCE'DE TERÖRE AMAN VERİLMİYOR! 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Lice'de terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Dibek Mahallesi'nde 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Mahallesi ile Çiğdem ve Kore mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlarda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
Lice Kaymakamlığı tarafından ilçenin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla Dibek Mahallesi bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı.
3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Dibek Mahallesi ve bağlı Çiğdem ile Kore mezralarında saat 12.20 itibariyle sokağa çıkma yasağının ardından bölgede karadan ve havadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen operasyonda güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 3 PKK'lı terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
- Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
- Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
- Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
- Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar