LİGDE ANTALYASPOR, OSMANLISPOR'U 3-0'LA GEÇTİ
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. hafta son maçında Antalyaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.
Antalyaspor'un golleri 5. dakikada Eto'o, 41. dakikada Nasri ve 85. dakikada Maicon'dan geldi.
Bu sonucun ardından ligde Antalyaspor 6 puanla 13. sıraya yükselirken, Osmanlıspor ise 1 puanla 18. ve son sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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