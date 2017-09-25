Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. hafta son maçında Antalyaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalyaspor'un golleri 5. dakikada Eto'o, 41. dakikada Nasri ve 85. dakikada Maicon'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligde Antalyaspor 6 puanla 13. sıraya yükselirken, Osmanlıspor ise 1 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Kaynak: haberinburada