Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

lindsay lohan müslüman mı oldu?

LİNDSAY LOHAN MÜSLÜMAN MI OLDU?

Geçtiğimiz aylarda ülkemize de gelen Hollywood'un çılgın kızı Lindsay Lohan'den şaşırtan bir hamle geldi

Tarih : 16 Ocak 2017, 12:27
Puan Ver : Lindsay Lohan Müslüman Mı Oldu?(8/10)9


Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi ve bio kısmına 'Aleyküm selam' yazdı.



Bu durum, daha önce de İslam'a ilgi duyduğu bilinen Lohan'in Müslüman olduğu şeklinde yorumlandı.



 


Lohan, 2015 yılında New York'ta, Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takılmıştı. Lindsay Lohan'ın menajeri, Lohan'in İslam kültürü ile yakından ilgilendiğinive Arapça öğrenmeye başladığını açıklamıştı.Lindsay Lohan, Türkiye'ye gelip Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yaparak onları ziyaret etmişti.

 

Lohan, instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi.Lindsay Lohan, önceleri Hollywood'un en çılgın simalarındandı.

 

Ünlü yıldız, daha önce bir yayaya çarptığı için ve madde etkisi altında araç kullandığı için tutuklanmıştı.


 




 


 


kaynak:gazetevatan





Etiketler: Lindsay  Lohan  Müslüman    Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER