16 yaşındaki lise öğrencisi S.S.G., göz falı ve sarılma terapisi bahanesiyle kendisini öpen 23 yaşındaki Erdem B.'den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Erdem B. ifadesinde, "Ben yaklaşık 500 kişiye bu tarz sarılma terapisi uyguladım. Bugüne kadar kimseden ses çıkmazken, bu kişiden bu yönde bir şikâyet olmuş. Ben bu iş için ücret almıyorum. Normalde başka insanlar yüksek ücret alır. İnsanlık namına bu işi ücretsiz yapıyorum." diye konuştu. Erdem B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÜCRETSİZ FAL BAKAYIM"

14 Ağustos'ta annesiyle birlikte polise başvuran ve pedagog eşliğinde ifade veren S.S.G, şunları söyledi:

"İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerindeki bir güzellik merkezinin önünde bulunan ve ismini Erdem olarak söyleyen bir şahıs bana, 'Yanlış anlamayın, çok güzel bir bayansınız' diyerek güzellik merkezinin kartını uzattı. Ben kartı alarak güzellik merkezinin bulunduğu binaya doğru yöneldiğim esnada bu şahıs arkamdan yaklaşıp, 'Sen bana bir iyilik yaptın. Ben de sana bir iyilik yapacağım. Fal bakıyorum. Sana da ücretsiz göz falı bakacağım' dedi. Binanın giriş kapısının önünde durduk. Bana, psikologların ve psikiyatristlerin yapamadığı en iyi terapi yönteminin sarılma terapisi olduğunu söyledi.

"BANA 30 SANİYE SARILDI"

İnsanların sarılma terapisi için yüksek ücretler ödediğini, kendisinin bu terapiyi ücretsiz yaptığını anlattı. Hatta, Fransa'da öpüşme ile ilgili yarışmaya katıldığını söyledi. Güzellik merkezinin bulunduğu binaya girdik. İki kat yürüyüp asansöre ondan sonra bineceğimizi ve merdivenlerden çıkınca sarılma terapisini uygulayacağını söyledi. Merdivenin başında durduk ve ışıklar otomatik olduğundan kapandı. Birbirimizi görecek kadar ışık vardı. Bana, 'Ne kadar hissedersen, o kadar benim şansım sana geçer' diyerek sımsıkı sarıldı. Göğsümü kendi göğsüne sıkıca bastırdı. Yaklaşık 30 saniye kadar bana sarıldı. Sonrasında bana, utanma hissiyatının dudak kenarında olduğunu söyleyerek beni önce dudağımın sağ tarafından, sonrasında da sol tarafından yaklaşık 20 saniye kadar öptü. Ben korktuğum için bir şey yapamadım. Güzellik merkezine çıkıp çıkmayacağımı sorduğumda 'Şimdi değil de dönüşte uğrarsın' diye geçiştirdi. Binadan çıkacağım sırada beni durdurarak, Caddebostan'da bir arkadaşının fal baktığını, adını söylediğimde ücretsiz fal bakacağını söyledi. Hatta, 'Dönüşte de yanıma uğra sana göz falı bakarım' dedi. 'Yaşadıklarını kimseye anlatma' gibi şeyler söyledi."

"İNSANLIK NAMINA YAPTIM"

S.S.G.'nin şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Erdem B. ifadesinde, "Ben yaklaşık 500 kişiye bu tarz sarılma terapisi uyguladım. Bugüne kadar kimseden ses çıkmazken, bu kişiden bu yönde bir şikâyet olmuş. Sarılma terapisinde birbirine sarılırsın. Terapi bittikten sonra herkes yoluna gider. Ben bu iş için ücret almıyorum. Normalde başka insanlar yüksek ücret alır. İnsanlık namına bu işi ücretsiz yapıyorum. Bu konuyla ilgili bir sertifikam ya da buna benzer belgem yoktur. Ben aynı zamanda göz falı da bakarım. Bu iş için de ücret almam. Ben kimseye şu ana kadar zorla sarılmadım. Zaten terapimin içerisinde de öpme tekniği yoktur. Bahse konu yerde iki kat üste çıkarak birine sarılmışlığım ya da öpmüşlüğüm yoktur. Ben kimseye tacizde bulunmadım" diyerek kendisini savundu. Erdem B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada