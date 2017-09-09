Premier League'in 4. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Manchester City, rakibini 5-0 mağlup etti.

MANE DOĞRUDAN KIRMIZI GÖRDÜ

Manchester City'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Agüero, 45. dakikada ve 53. dakikada Gabriel Jesus, 77. dakikada ve 90+1. dakikada Leroy Sane kaydetti. Liverpool'da 37. dakikada Mane kaleci Ederson'a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ederson'un tedavisi yaklaşık 8 dakika sürdü ve sahayı sedyede terk eden Ederson daha sonra yerini Bravo'ya bıraktı.

Liverpool, 839 gün sonra bir Premier League maçında kalesinde 5 gol gördü.

Bu galibiyetin ardından Manchester City Premier League'de puanını 10'a çıkardı. Liverpool bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Watford ile, Liverpool ise sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada