Liverpool'lu Sadio Mane, Manchester City kalecisi Ederson'u, suratına attığı tekmeyle hastanelik etti. 24 yaşındaki kaleci uzun süre yerden kalkamadı.

İngiltere Premier Lig 4. haftasında oynanan Manchester City - Liverpool mücadelesinde Manchester City kalecisi Ederson hastanelik oldu.

SURATINA TEKME ATTI

Ederson ile birlikte hava mücadelesine çıkan Liverpool'lu Sadio Mane, Ederson'un suratına tekme attı.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sadio Mane kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Ederson'un yerine Cladio Bravo oyuna dahil oldu. Oyun uzun süre durdu. Hakem 8 dakika uzatma verdi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

24 yaşındaki kaleci, aldığı sert darbe nedeniyle oksijen maskesi takılı vaziyette sedyeyle birlikte saha kenarına çıkarıldı. Daha sonra da tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada