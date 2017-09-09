LİVERPOOL'LU MANE, CİTY KALECİSİNİ SURATINA ATTIĞI TEKMEYLE HASTANELİK ETTİ
Liverpool'lu Sadio Mane, Manchester City kalecisi Ederson'u, suratına attığı tekmeyle hastanelik etti. 24 yaşındaki kaleci uzun süre yerden kalkamadı.
İngiltere Premier Lig 4. haftasında oynanan Manchester City - Liverpool mücadelesinde Manchester City kalecisi Ederson hastanelik oldu.
SURATINA TEKME ATTI
Ederson ile birlikte hava mücadelesine çıkan Liverpool'lu Sadio Mane, Ederson'un suratına tekme attı.
DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sadio Mane kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Ederson'un yerine Cladio Bravo oyuna dahil oldu. Oyun uzun süre durdu. Hakem 8 dakika uzatma verdi.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
24 yaşındaki kaleci, aldığı sert darbe nedeniyle oksijen maskesi takılı vaziyette sedyeyle birlikte saha kenarına çıkarıldı. Daha sonra da tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
- Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
- Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
- Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
- Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar