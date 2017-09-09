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Liverpool'lu Mane, City Kalecisini Suratına Attığı Tekmeyle Hastanelik Etti

LİVERPOOL'LU MANE, CİTY KALECİSİNİ SURATINA ATTIĞI TEKMEYLE HASTANELİK ETTİ

Liverpool'lu Sadio Mane, Manchester City kalecisi Ederson'u, suratına attığı tekmeyle hastanelik etti. 24 yaşındaki kaleci uzun süre yerden kalkamadı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Liverpool'lu Mane, City Kalecisini Suratına Attığı Tekmeyle Hastanelik Etti(7/10)3

İngiltere Premier Lig 4. haftasında oynanan Manchester City - Liverpool mücadelesinde Manchester City kalecisi Ederson hastanelik oldu.

SURATINA TEKME ATTI

Ederson ile birlikte hava mücadelesine çıkan Liverpool'lu Sadio Mane, Ederson'un suratına tekme attı.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sadio Mane kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Ederson'un yerine Cladio Bravo oyuna dahil oldu. Oyun uzun süre durdu. Hakem 8 dakika uzatma verdi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

24 yaşındaki kaleci, aldığı sert darbe nedeniyle oksijen maskesi takılı vaziyette sedyeyle birlikte saha kenarına çıkarıldı. Daha sonra da tedavi için hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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