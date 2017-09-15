Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!

LONDRA METROSUNDAKİ PATLAMANIN ARDINDAN İKİNCİ BOMBA PANİĞİ!


Londra Metrosundaki Patlamanın Ardından İkinci Bomba Paniği!
Tarih : 15 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Londra Metrosundaki Patlamanın Ardından İkinci Bomba Paniği!(10/10)6

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parsons Green metro istasyonunda patlama yaşandı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Reuters'ın haberine göre terörle mücadele kaynakları olayın 'terörizm' olarak değerlendirildiğini aktardı. İngiliz haber sitesi Mail Online, patlamanın 'el yapımı patlayıcı cihaz' ile gerçekleştiğini öne sürdü. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bombanın etkisiz hale getirildiği iddia edildi. BBC'nin geçtiği habere göre de, patlama terör saldırı olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ KOVANIN İÇİNDEKİ ÇANTA PATLADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor.POLİSTEN HALKA "BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Olay yerinde yaklaşık 50 itfaiye erinin görev yaptığı ifade edildi. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı. Polis, halktan olay bölgesinden uzak durmasını istedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY, BİLGİ ALDI

Sky News kanalı, İngiliz terörle mücadele birimlerinin olayı incelediğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın patlamaya ilişkin düzenli olarak bilgi aldığı ifade edildi.FOTOĞRAFLARDAKİ YANMIŞ KOVA DİKKAT ÇEKTİ

Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.BÖLGEDEKİ METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, "Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik." dedi. Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Londra  Metrosundaki  Patlamanın  Ardından  İkinci  Bomba  Paniği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER