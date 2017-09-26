LONDRA METROSUNDAKİ YOLCUNUN ŞARJ ALETİ ALEV ALDI! YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞMAYA BAŞLADI
Londra'da metro istasyonundaki bir yolcunun şarj aleti alev alınca yolcular arasında panik yaşandı. Kaos yaşanan metro istasyonu tahliye edildi.
Londra'da Tower Hill metro istasyonunda bir telefonun sarj aletinin alev alması paniğe neden oldu. Metro istasyonu tahliye edildi.
METRODA KAOS YAŞANDI
Londra'da Tower Hill metro istasyonunda cep telefonunun sarj aletinin alev alması paniğe yol açtı. Olay yerinde bulunan yolcular korkuyla kaçarak istasyonda kaosa neden oldu. Polis, metro istasyonunu boşalttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay anında yangın çağrısı yapıldığı, olayın araştırıldığı belirtildi
Patlama yaşanan metronun içinden ilk görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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