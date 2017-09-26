Londra'da Tower Hill metro istasyonunda bir telefonun sarj aletinin alev alması paniğe neden oldu. Metro istasyonu tahliye edildi.

METRODA KAOS YAŞANDI

Londra'da Tower Hill metro istasyonunda cep telefonunun sarj aletinin alev alması paniğe yol açtı. Olay yerinde bulunan yolcular korkuyla kaçarak istasyonda kaosa neden oldu. Polis, metro istasyonunu boşalttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay anında yangın çağrısı yapıldığı, olayın araştırıldığı belirtildi

Patlama yaşanan metronun içinden ilk görüntüler:

Kaynak: haberinburada