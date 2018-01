Londra'da Parsons Green metro istasyonunda düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrası, şimdi de Fulham Broadway metro istasyonu terör saldırısı şüphesiyle boşaltıldı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen londra polis ve polisin emrindeki askeri birlikler, istasyon çevresinde geniş günvenlik önlemi aldı.

"HER AN SALDIRI OLABİLİR"

Dünkü saldırı sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan "kritik"e yani "Her an saldırı olabilir" seviyesine çıkarıldığını açıklamıştı.

İÇ İSTİHBARAT SERVİSİNİN TAVSİYESİ ALINDI

May, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tehdit seviyesini "ciddi"den "kritik"e çıkarma kararının iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındığını kaydetmişti.

"HER AN SALDIRI OLABİLİR" SEVİYESİNDE

İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken; "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

