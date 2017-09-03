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Lucescu: Bizim Futbolcularımız Her Hafta İlk 11'de Oynamıyor

LUCESCU: BİZİM FUTBOLCULARIMIZ HER HAFTA İLK 11'DE OYNAMIYOR

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Ukrayna maçı sonrasında "Ukrayna'da her hafta oynayan oyuncular oynadı. Bizde ise öyle değil." dedi.

Tarih : 03 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Lucescu: Bizim Futbolcularımız Her Hafta İlk 11'de Oynamıyor(9/10)5

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından, "Ukrayna takımı bizden daha iyi, organize ve daha süratliydi. Zaferi hak ettiler" diye konuştu.

Karşılaşmadaki hakem hatalarına da dikkati çeken deneyimli çalıştırıcı, yenilen iki golün hatalı olduğunu ve Serdar'a yapılan hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Hakem hatalarının bahane olamayacağını dile getiren Rumen teknik adam, takımın oynadığı oyundan memnun kalmadığını da vurguladı.

"İLK GOL OFSAYT, İKİNCİ GOL AUT"

Mircea Lucescu'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Oyuncularımla konuştum, gerekeni onlara söyledim. Ukrayna takımı bizden daha iyi, organize ve daha süratliydi. Zaferi hak ettiler. Ama inanılmaz hakem hataları tarafından da beslendiler. İlk golde ofsayttı, ikinci golde top auta çıkmıştı. Bir de verilmemiş bir penaltımız var. Serdar'a yapılan hareket bence kırmızı kartlık bir hareketti.

"ONLAR HER HAFTA OYNAYAN OYUNCULARDAN KURULU BİR EKİP"

Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Kendi kulüplerinde oynamayan ve fizik olarak hazır olmayan bazı oyuncular var. Ukrayna takımı bizden fizik olarak daha üstündü, daha hızlılardı. Oyunu süratlendirdiler. Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir ekip oldukları gözüküyordu.

Bizim takımda bu böyle değil. Oyuncuların istikrarı bu kadar değil. Bizim gruptaki en spektaküler futbol oynayan ekip pozisyonunda şu an Ukrayna. Ben bu Ukrayna ekibinin defanstaki oyuncularıyla 6-7 yıl beraber çalıştım.

"GRUPTA BÜTÜN DENGELER DEĞİŞTİ"

Şimdi evimizde başka bir maça çıkacağız. Bu akşamki maç bizim için iyi bir ders oldu. Bir üst tura çıkmak için hala şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umut ediyorum.

Tamamen her şey değişti. Bütün dengeler değişti. İzlanda bu grubun favorisiydi, bize göre daha kolay maçları vardı ama puan kaybettiler. Diğer takımlara da umut verdiler. Gruptan çıkmak bize bağlı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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