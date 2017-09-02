Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

LUCESCU, CENGİZ ÜNDER'E HAYRAN KALDI: BENİ 3 DAKİKADA ETKİLEDİ


Lucescu, Cengiz Ünder'e Hayran Kaldı: Beni 3 Dakikada Etkiledi
Tarih : 02 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Lucescu, Cengiz Ünder'e Hayran Kaldı: Beni 3 Dakikada Etkiledi(9/10)5

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Ukrayna ile yapacakları grup maçında, takımının teknik becerisi ve tecrübesine güvendiğini belirtti.

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren Lucescu, Türk futbolunun geleceğini değerlendirdi.

"CENGİZ ÜNDER BENİ 3 DAKİKADA ETKİLEDİ"

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in takımlarına katkısının nasıl olacağı yönündeki soru üzerine Mircea Lucescu, "Hakan Çalhanoğlu, Milan'da çok iyi işler yapabilir. Olağanüstü bir kalitesi var ve Almanya gibi disiplinli futbol kültürü bulunan bir ülkeden geliyor. Cengiz Ünder, iki sezon önce Türkiye'nin alt liglerinde oynuyordu. O seviyeden Roma'ya geliyorsanız, kaliteniz var demektir. Cengiz, Inter karşısında 3 dakikada gösterdiği performansla beni etkilemesini bildi." şeklinde görüş belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lucescu  Cengiz  Ünder  E  Hayran  Kaldı  Beni  3  Dakikada  Etkiledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER