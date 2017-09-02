LUCESCU, CENGİZ ÜNDER'E HAYRAN KALDI: BENİ 3 DAKİKADA ETKİLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Ukrayna ile yapacakları grup maçında, takımının teknik becerisi ve tecrübesine güvendiğini belirtti.
İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren Lucescu, Türk futbolunun geleceğini değerlendirdi.
"CENGİZ ÜNDER BENİ 3 DAKİKADA ETKİLEDİ"
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in takımlarına katkısının nasıl olacağı yönündeki soru üzerine Mircea Lucescu, "Hakan Çalhanoğlu, Milan'da çok iyi işler yapabilir. Olağanüstü bir kalitesi var ve Almanya gibi disiplinli futbol kültürü bulunan bir ülkeden geliyor. Cengiz Ünder, iki sezon önce Türkiye'nin alt liglerinde oynuyordu. O seviyeden Roma'ya geliyorsanız, kaliteniz var demektir. Cengiz, Inter karşısında 3 dakikada gösterdiği performansla beni etkilemesini bildi." şeklinde görüş belirtti.
Kaynak: haberinburada
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