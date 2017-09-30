A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, geçtiğimiz maçlarda kadroya davet ettiği Şener Özbayraklı ve Cenk Gönen'e bu kez takımdan kesti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Sarıoğlu ve Mevlüt Erdinç de uzun bir aranın ardından milli takım aday kadrosuna davet edildi.

ŞENER VE CENK KESİK YEDİ

Milli takımda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanan karşılaşmaların kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı ile Cenk Gönen, bu sefer aday kadroya dahil edilmedi.

Volkan Şen ise iki maç aradan sonra aday kadroya alındı.

Kaynak: haberinburada