LUCESCU, MAÇ BİTİNCE TELEFONU KAPTIĞI GİBİ HAKEMİN YANINA GİTTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Ukrayna maçı sonunda telefonunu aldığı gibi hakemin yanına gitti, hatalı kararlarını izletmeye çalıştı.
A Milli Takım'ın başındaki ilk resmi maçında Ukrayna karşısında yenilgi yaşayan Mircea Lucescu maçın sonunda hakemlere tepkiliydi.
GOLLERİN TEKRARINI İZLETMEYE ÇALIŞTI
Lucescu karşılaşmanın ardından soluğu İspanyol hakem Fernandez Borbalan'ın yanında aldı Cebinden telefonunu çıkaran Rumen teknik adam hakeme maçın gollerinin tekrarını izletti. Ukrayna'nın attığı ilk goldeki ofsaytı atlayan İspanyol hakem Yarmolenko'nun ikinci golünde dışardan çevrilen topu da görmemişti.
BORBALAN İLGİLENMEDİ
Maçın orta hakemi Fernandez Borbalan Lucescu'nun telefonlu tepkisini görmezden gelirken, yardımcı hakem eliyle soyunma odası tünelini işaret etti. Bu görüntüler akıllara Fatih Terim'in İngiltere maçındaki telefonlu tepkisini getirdi.
FATİH TERİM DE YAPMIŞTI
Terim, Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında İngiltere'nin attığı golün tekrarını, cep telefonundan 4. hakeme izleterek pozisyonun ofsayt olduğunu anlatmaya çalışmıştı.
Kaynak: haberinburada
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