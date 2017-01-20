

25 Kasım'da yürürlüğe giren ve ÖTV'yi motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda yüzde 60'a, 1600-2000 cc arası araçlarda yüzde 110'a, 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 160'a çıkaran düzenleme, lüks E ve ultra lüks F segmentteki satışlarda etkisini göstermeye hemen başladı.







Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2016 yılı aralık ayında 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşen otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 daralırken, lüks ve ultra lüks araç pazarında aynı dönemde ÖTV artışının da etkisiyle yüzde 50,5 küçülme yaşandı.







E ve F segmentlerinde Aralık 2016'da 2 bin 442 otomobil satılırken, bu rakam 2015 yılının aynı ayında 4 bin 929 olmuştu.







2016'nın tamamı bir önceki yıl ile kıyaslandığında ise lüks E segmentte yüzde 3,9 düşüşle 22 bin 558, ultra lüks F segmentte yüzde 3,7 gerilemeyle 5 bin 41 araç satışı yapıldı.







Toplamda yüzde 3,8 azalan lüks ve ultra lüks araç satışları, bu düşüşe rağmen 2015 yılındaki 28 bin 701'lik rekorun ardından geçen yıl 27 bin 599 ile en yüksek ikinci seviyesini gördü.







SADECE BİR TANE SATILAN 11 MODEL







2016 yılında lüks E segmentte BMW'nin 5 Serisi 7 bin 107 adetle en çok satılan model olurken, ultra lüks F segmentte Audi'nin X5 modeli 889 adetle ilk sırada yer aldı.







Geçen yıl sadece birer tane satılan 11 araç ise Audi S8, Bentley Flying Spur V8, Bentley Continental GT V8, Ferrari F12, Hyundai Genesis, Maserati GranTurismo, Porsche 718 Boxster ile Mercedes-Benz'in SL Serisi, GLK Serisi, GLE ve GLS oldu.







2016 yılında ultra lüks F segmentte bin 366 BMW, bin 177 Mercedes-Benz, 836 Land Rover, 612 Volvo, 373 Audi, 286 Porsche, 112 Jeep, 98 Toyota, 49 Jaguar, 42 Maserati, 29 Aston Martin, 18 Ferrari, 15 Mitsubishi, 9 Bentley, 8 Infiniti, 7 Lamborghini, 4 Alfa Romeo satışı yapıldı.







Lüks E segmentte ise BMW 7 bin 952, Mercedes-Benz 7 bin 311, Audi 3 bin 128, Land Rover bin 272, Volvo bin 137, Porsche 541, Jeep 343, Jaguar 292, Subaru 126, Volkswagen 122, Ssangyong 99, Fiat 77, Seat 58, Ford 38, Lexus 31, Maserati 30, Hyundai bir otomobil sattı.







kaynak:hürriyet