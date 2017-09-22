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Lunapark çalışanı, mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışırken düştü

LUNAPARK ÇALIŞANI, MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Amerika'da bir lunaparkın dönme dolabında mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışan görevli, metrelerce yükseklikten düştü.

Tarih : 22 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Lunapark Çalışanı, Mahsur Kalan Çocukları Kurtarmaya Çalışırken Düştü(8/10)4

Amerika'da dönme dolapta mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışan görevli metrelerce yükseklikten yere düştü.

ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞIYORDU

Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde bir luna park çalışanı, dönme dolapta mahsur kalan iki çocuğu kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

ARIZA YAPAN DÖNME DOLABA TIRMANDI

Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, lunapark çalışanı, dönme dolap normal pozisyonunda çıkıp havada durunca dönme dolapta mahsur kalan beş ve yedi yaşlarında olan iki çocuğu kurtarmak için dönme dolaba tırmanıdığı görülüyor.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden talihsiz adam, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan adamın parmağında kırk olduğunu ve tedavisinden sonra taburcu edildiği belirtilirken, mahsur kalan iki çocuğun ise kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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