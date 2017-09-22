MAÇ YAYINLARINA DEV TALİP
Manchester United Asbaşkanı, Facebook'un Premier Lig'in yayın haklarını almaya hazırlandığını söyledi.
Spor yayınlarının haklarını almak için birçok teknoloji firması yarışsa da, görünüşe göre artık bu çekişmenin içerisinde iki dev şirket daha yer alacak. Bahsi geçen bu şirketlerden biri Facebook, diğeri ise Amazon'dan başkası değil.
PREMİER LİG FACEBOOK'A MI GİDECEK?
Manchester United'ın Asbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre iki firma da İngiltere Premier Lig'in yayın haklarını satın alabilmek adına teklif hazırlamaya başladı.
Tabii şunu belirtmemiz gerekiyor, bu yayın hakları yalnızca bazı ülkeler için geçerli olacak ve örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılına kadar NBC dışında hiçbir kanal ya da internet sitesi bu maçları canlı yayınla aktaramayacak.
Şimdilik iki firmanın da nasıl bir teklif ile artırmaya katılacağı bilinmiyor. Fakat eğer Facebook ya da Amazon, İngiltere Premier Lig'in yayın haklarını alabilirse İngiltere'de bu iki şirketten başka biri yayın yapamayacak.
Kaynak: haberinburada
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