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MAÇI BEKLEYEN ARDA'YA BARÇA'DAN KARA HABER GELDİ


Maçı bekleyen Arda'ya Barça'dan kara haber geldi
Tarih : 19 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Maçı Bekleyen Arda'ya Barça'dan Kara Haber Geldi(9/10)5

Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın sakatlığının sona erdiğini açıkladı.

Barcelona, son iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Arda Turan'ın doktor kontrolleri sonrasında sakatlıktan çıktığını yaptığı yazılı açıklamada duyurdu. Ancak milli futbolcunun İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Eibar'a karşı oynanacak karşılaşmada Katalan ekibinin kadrosunda yer almadığı görüldü.

KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Deulofeu, Vidal ve Vermaelen.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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