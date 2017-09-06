Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü kaydeden Cenk Tosun, maçın ardından ya tamam ya devam maçına çıktıklarını ve gruptan çıkacaklarına emin olduklarını söyledi.

Cenk Tosun, Hırvatistan galibiyetinin ardından şu sözleri kullandı;

"ALIŞTIĞIM POZİSYONDA DEĞİLDİM"

"Benim alışık olmadığım bir pozisyon olan açık pozisyonunda oynadım. Daha fazla defansif beki çıkarmamaya çalıştım. İkinci yarıda da Burak abiye destek olup atağa katıldım. Rakip çok iyi bir rakipti. Ama bizim için ya tamam ya devam maçıydı. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum.

"BİRİNCİ BİLE ÇIKABİLİRİZ"

Çok önemli bir galibiyetti. Eğer bir sonraki maçımızı kazanırsak gruptan çıkmayı garantileyebiliriz. Belki gruptan birinci bile çıkabiliriz. Çok önemli bizim için.

"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK İSTİYORUZ"

Biz Ukrayna maçından sonra oturup Dünya Kupası'na katılmak istediğimizi ilettik kendimize. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Hocanın da dediği gibi çok iyi hazırlanmamız lazım. Takımdaki herkes kulüp takımlarında 11 oynamıyor. Futbolcuların, Milli Takım için kendilerini iyi hazırlaması gerekiyor"

Kaynak: haberinburada