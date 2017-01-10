

Yanılmaz, ziyarette, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in Elazığlı olduğunu anımsatarak, şehidin isminin Elazığ'da yaşatılması için çalışma yapacaklarını söyledi.Saldırı esnasında belki de yüzlerce insanın ölümünün önüne geçmek için teröristlere karşı mücadele veren Sekin'i rahmetle andığını dile getiren Yanılmaz, kentin bu açıdan çok önemli günler geçirdiğini, her gün ister siyasilerden ister diğer şehirlerden olsun birçok insanın kente geldiğini bildirdi.



Şehit Sekin'in Türkiye'nin gündemine oturduğunu aktaran Yanılmaz, "Elazığ Belediyesi olarak şehidimizin ailesi ile görüşerek nihai bir kararı onlarla birlikte vereceğiz. Elazığımızda ismini yaşatacak en güzel yere şehidimizin ismini vereceğiz. Taziyenin bitmesini bekliyoruz. Ailesi ile bu kararı vereceğiz." diye konuştu.Yanılmaz, 18 Ocak'ta Elazığ'da Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Elazığspor-Galatasaray karşılaşması konusunda Elazığspor yönetimi ile görüştüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



Yanılmaz, 18 Ocak'ta Elazığ'da Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Elazığspor-Galatasaray karşılaşması konusunda Elazığspor yönetimi ile görüştüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçının bütün gelirlerinin şehidimizin ailesine verilmesi için bir karar alındı. Kulüp başkanımızı ve yönetimini alınan bu karardan dolayı tebrik ediyorum. Tüm Elazığlı hemşehrilerimizi stada davet ediyorum. Bu maç hem şehidimizin ailesine katkı sunsun hem de bir dostluk maçı olsun. Galatasaray yönetiminin de ilgisi çok fazla. Kulüp başkanları ile görüşüyorum. Onlar da bütün Galatasaray camiası olarak Elazığ'a gelecekler. İnşallah güzel bir dostluk maçı olacak. Orada da hem şehidimizi anmış hem de yakınlarına ailesine bir katkı sunmuş olacağız."







kaynak:sabah







