FETÖ/PDY ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında İzmir'de gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos'ta gözaltına alınan ve 'PKK ve FETÖ' işbirliği kapsamında da uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Geçen 30 Ağustos'ta üsteğmen rütbesi alması beklenen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Teğmen Zengin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolüne, ardından da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Teğmen Zabit Zengin, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: haberinburada