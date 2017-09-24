MACRON CANLI YAYINDA İMZALADI, YÜZBİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çalışma Yasası Reformu kararnamesini canlı yayında imzaladı. Yasaya tepki gösteren yüzbinlerce kişi, Paris sokaklarına döküldü.
Fransa'da protestolara neden olan ve çok tartışılan yasa artık yürürlükte...
MACRON, CANLI YAYINDA İMZALADI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük protestolara neden olan Çalışma Yasası Reformu kararnamesini Bakanlar Kurulu'nun ardından canlı yayında imzaladı.
"TEMBELLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Macron canlı yayın sırasında "seçim kampanyasında vaat ettiğimiz, benzersiz ve derin bu reform, iş pazarımızın ihtiyacı" ifadesini kullandı. Reformun küçük ve orta ölçekli işletmelere fayda sağlayacağına dikkat çeken Macron yasayı protesto edenlerden söz ederek "Tembellere teslim olmayacağız" dedi.
YÜZBİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Ayrıca Resmi Gazete'de yasanın yayınlanmasının ardından yüzbinlerce kişi, Paris'te Republique Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Öte yandan Paris'te geçtiğimiz günlerde yasa karşıtı yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı 180 protesto gösterisi düzenlenmişti.
İŞTEN ATMALAR KOLAYLAŞIYOR
Macron'un ülkede yüzde 9.5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını ve bu oranı 5 yılda yüzde 7'ye düşüreceğini belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan tasarı, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin 1 yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar