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Macron canlı yayında imzaladı, yüzbinler sokağa döküldü!

MACRON CANLI YAYINDA İMZALADI, YÜZBİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çalışma Yasası Reformu kararnamesini canlı yayında imzaladı. Yasaya tepki gösteren yüzbinlerce kişi, Paris sokaklarına döküldü.

Tarih : 24 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Macron Canlı Yayında İmzaladı, Yüzbinler Sokağa Döküldü!(10/10)6

Fransa'da protestolara neden olan ve çok tartışılan yasa artık yürürlükte...

MACRON, CANLI YAYINDA İMZALADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük protestolara neden olan Çalışma Yasası Reformu kararnamesini Bakanlar Kurulu'nun ardından canlı yayında imzaladı.

"TEMBELLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Macron canlı yayın sırasında "seçim kampanyasında vaat ettiğimiz, benzersiz ve derin bu reform, iş pazarımızın ihtiyacı" ifadesini kullandı. Reformun küçük ve orta ölçekli işletmelere fayda sağlayacağına dikkat çeken Macron yasayı protesto edenlerden söz ederek "Tembellere teslim olmayacağız" dedi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ayrıca Resmi Gazete'de yasanın yayınlanmasının ardından yüzbinlerce kişi, Paris'te Republique Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Öte yandan Paris'te geçtiğimiz günlerde yasa karşıtı yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı 180 protesto gösterisi düzenlenmişti.

İŞTEN ATMALAR KOLAYLAŞIYOR

Macron'un ülkede yüzde 9.5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını ve bu oranı 5 yılda yüzde 7'ye düşüreceğini belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan tasarı, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin 1 yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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