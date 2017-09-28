Madrid metrosunda duyulan silah sesleri paniğe neden olurken, olayın sarhoş iki kişinin kavgasının ardından yaşandığı ortaya çıktı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İspanya'da Madrid metrosun'da sarhoş iki yolcunun silahlı kavgası paniğe neden oldu.

YARALI BULUNMUYOR

Madrid Belediye Meclisi sözcüsü Luca Costantini metroda silah kullanıldığına dair bir uyarı aldıklarını ve koruyucu protokolü devreye soktuklarını bildirirken "yaralı yok" demekle yetindi.

İKİ KİŞİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Metrodan çıkan yolcuların anlattıklarına göre iki kişi arasında çıkan kavgada taraftarlardan biri silahını çıkararak ateş etti.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

La Vanguardia olaya neden olan iki kişinin de alkollü olduğunu ve silah seslerinin paniğe neden olduğunu belirtti. Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldığını açıklarken metro seferlerine de yeniden başlandı.

Kaynak: haberinburada