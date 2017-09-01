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MAGANDALIĞIN KİTABINI YAZDILAR: YAVAŞ GİTMELERİ KONUSUNDA UYARAN YAYALARA ATEŞ AÇTILAR


Magandalığın Kitabını Yazdılar: Yavaş Gitmeleri Konusunda Uyaran Yayalara Ateş Açtılar
Tarih : 01 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Magandalığın Kitabını Yazdılar: Yavaş Gitmeleri Konusunda Uyaran Yayalara Ateş Açtılar(8/10)4

Adıyaman'da, aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyonetteki 2 kişi, vatandaşlar tarafından uyarılınca terör estirdi. Kendilerini yavaş gitmeleri yönünde uyaran yayalara tabancayla ateş açıp kaçan magandalar polis tarafından yakalandı.

KAMYONETİ DURDURUP ATEŞ AÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldaki yayalar yanlarından hızla geçen 02 FL 922 plakalı kamyonettekilere bağırıp, yavaş gitmeleri yönünde uyardı.

Bu sırada kamyoneti durduran sürücü Ramazan B. ve yanındaki Sedat A., yayalarla tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan B. ve Sedat A. yanlarındaki tabancayla ateş açıp kaçtı.

3 KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat A.'nın hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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