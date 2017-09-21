Sözcü gazetesinden Eda Sönmez, Yıldız Tilbe'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti. Ancak iddia, bizzat Yıldız Tilbe tarafından çok sert bir şekilde yalanlandı.

Sözcü gazetesinden Eda Sönmez imzalı haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Haberde, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin dün akşam ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Ancak kısa süre sonra iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İDDİAYA GÖRE, PLATONİK AŞKI, YAKINLARINI ARAMIŞ

İddiaya göre, Tilbe'nin platonik aşkı Ali İşitmez, ünlü şarkıcının yakınlarını arayıp, "Yıldız'ın böyle bir şey yapmasından korkuyordum. Kendi adıma da Vatan Şaşmaz gibi olmaktan korkuyorum" dedi. Bu ifadeler üzerine de, Tilbe'nin intihar ettiği şeklinde kurgu bir haber yapıldı.

Haberde adı geçen Ali İşitmez:

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin, intihara teşebbüs ettiği iddia edilen saatlerde ve sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapması, kafaları iyice karıştırdı.

Haberin yayınlanmasından sonra kısa süresonra da, başta Armağan Çağlayan olmak üzere, Yıldız Tilbe'ye yakın isimler intihar haberini kesin bir dille yalanladı.

TİLBE TWİTTER'DAN SERT İFADELERLE YALANLADI

İntihar haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kısa süre sonra da Tilbe'den beklenen açıklama geldi.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddianın asılsız olduğunu belirterek "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır" dedi.

Kaynak: haberinburada