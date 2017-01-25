

"BU DURUMA BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"



Kültür Mahallesi Muhtarı Remziye Kepenek ise, ayının yerleştiği alanda ayak izleri gördüklerini belirterek, "Komşum bir akşam kapımıza geldi ve bir ayı gördüğünü, evinin hemen yakınında bir mağaraya yerleştiğini söyledi.



Ben de hemen belediyeyi ve polisi aradım. Belediye ekipleri geldiler baktılar ama kendilerinin yapacakları bir şey olmadığını belirterek orman yetkililerine haber vereceklerini söylediler. Aradan geçen bu süreç içerisinde hiçbir şey yapılmadı.