Cihangir'de "mahalleyi böcek bastı" ihbarı üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, bir binadan 20 ton çöp çıkardı.

Cihangir'de "mahalleyi böcek bastı" ihbarı üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, çöp bulunan bir bina tespit etti. Bunun üzerine binayı temizleme çalışması başlatan görevliler, 3 günlük çalışma sonunda 3 katlı binadan yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

ÇÖP EV BULUNDU

Beyoğlu Cihanhir Mahallesi'nde böceklerin çoğalmasıyla birlikte mahalle sakinleri durumu Beyoğlu Belediye'sine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri mahallede araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda 3 katlı bir binanın çöp ev olduğu ve böceklerin oradan geldiğini tespit etti.

20 TON ÇÖP ÇIKARDILAR

Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 20 kişilik belediye ekibi binanın olduğu yere gelerek, içeride yaşayan yaşlı adamı ikna edip temizleme çalışması başlattı. Yaşlı adam, eşyalarının atılmaması için belediye ekipleriyle bir süre mücadele etse de yaşlı adamı binanın içinde yaşamanın mümkün olmadığına ikna eden görevliler, binada 3 gün süren çalışmaların sonunda yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Bununla birlikte yaşlı adam Şahap Sipahi,17 yıldır binanın çatı katında oğlunun yaşadığını ve psikolojik sorunları olduğu için dışarı çıkmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada