MAHKEMEDE FETÖ'CÜLERE SÖYLEDİKLERİ SÖZLER NEDENİYLE ŞEHİT YAKINLARINA DAVA AÇILABİLECEK
Akıncı Üssü davasında mahkeme, FETÖ'cü sanıklara laf atan şehit yakını ve izleyiciler hakkında gerekli görülürse suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıklardan eski Astsubay Ahmet Taşhanlıoğlu'nu tahliyesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.
31 SANIĞIN SAVUNMASI ALINDI
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonda, 1 Ağustos 2017'den itibaren görülen, 31 sanığın savunmasının alındığı duruşmanın 27'inci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı.
ŞEHİT YAKINLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Mahkeme, sanık avukatlarının özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri eski Komutanı Abidin Ünal'ın duruşmada tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddetti. Mahkeme ayrıca duruşma salonunda sanık ve sanık avukatlarına yönelik hakaret ve tehdit iddialarının duruşma zabıtlarının incelenmesinin ardından gerekli görülürse Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
FETULLAH GÜLEN'İN İNFAZI BEKLENECEK
Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananlarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hazırlanan idari tahkikat raporunun müzekkere yazılarak istenmesine karar veren mahkeme, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari sanıkların infazlarının beklenmesine hükmetti.
ESKİ ASTSUBAY TAHLİYE EDİLİDİ
Mahkeme, sanıklardan eski Astsubay Ahmet Taşhanlıoğlu'nu yurt dışı yasağı koyarak tahliye ederken, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 9 Ekim 2017'ye erteledi.
Kaynak: haberinburada
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