MAHKEMEDEN DEMİRTAŞ DOSYASINI 6-8 EKİM OLAYLARIYLA BİRLEŞTİRME TALEBİNE RET
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş' ın dosyasını 6- 8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan dosyayla birleştirilmesi talebini reddetti.
19. AĞIR MAHKEMESİ BAKACAK
Kararla birlikte Demirtaş 'ın davasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.
Kaynak: haberinburada
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