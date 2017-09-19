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MAHKEMEDEN DEMİRTAŞ DOSYASINI 6-8 EKİM OLAYLARIYLA BİRLEŞTİRME TALEBİNE RET


Mahkemeden Demirtaş Dosyasını 6-8 Ekim Olaylarıyla Birleştirme Talebine Ret
Tarih : 19 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Mahkemeden Demirtaş Dosyasını 6-8 Ekim Olaylarıyla Birleştirme Talebine Ret(6/10)2

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş' ın dosyasını 6- 8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan dosyayla birleştirilmesi talebini reddetti.

19. AĞIR MAHKEMESİ BAKACAK

Kararla birlikte Demirtaş 'ın davasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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