MAHMUT TUNCER'İN KIZI BABAMDAN KIROYUM DİYEREK KALPLERİ FETHETTİ
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem, verdiği röportajda "Babam kıroysa, ben babamdan daha kıroyum." diyerek babasını ne kadar sevdiğini bir kez daha ortaya koydu.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, verdiği röportajda babasıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi. Gizem "Babam kıroysa ben ondan daha kıroyum." ifadelerinde bulundu.
GİZEM TUNCER: HALAY ÇEKMEK KIROLUKSA BEN BABAMDAN KIROYUM
"Babanıza 'kıro' denmesine ya da halay çekmesiyle eğlenilmesine kızıyor musunuz?" sorusuna Gizem, "Hiç kızmıyorum. Lahmacuna, halaya bayılırım. Doğu benim genlerimde. Sen hiç eline mendil tutuşturulunca "Hayır tatlım ben almayım" diyen gördün mü? Bu algıyı kim çıkarmış bilmiyorum ama hepimizin kökü bu. Bunları yapmak kıroluksa, en az babam kadar kıroyum!" diyerek babasının gönlünü fethetti.
"GÜNÜMÜ TIRNAKLARIMI, SAÇIMI BOYAYARAK GEÇİRMEM"
"Her ünlü evladı gibi illa şöhret olayım derdiniz var mıydı?" sorusuna Gizem şöyle yanıt verdi: "Bu boş bir şey. Sokakta çıplak koş, yine ünlü olursun. Ama ben işimi, sesimi tanısınlar istedim. Ayrıca çok okuyan biriyim. Günümü tırnaklarımı, saçlarımı boyayarak geçirmiyorum. Rafine bir kişiliğim!"
"BABAM ATEŞLİ VE GÜZEL GÖRÜNMEME KIZMADI"
"Babanız güzel ve ateşli pozlara bir şey dedi mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bu senin işin, sen kendinin farkında bir kızsın, sana güveniyorum" dedi. Ateşli ve güzel görünmeme kızmadı."
Kaynak: Posta
Kaynak: haberinburada
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