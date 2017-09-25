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Makyaj Artisti Genç, Korkunç Çizgi Film Karakterlerine Hayat Verdi

MAKYAJ ARTİSTİ GENÇ, KORKUNÇ ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNE HAYAT VERDİ

Brezilyalı makyaj artisti, korkutucu film ve çizgi karakterleri, gerçek yaşama uyarlayarak hayat verdi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Makyaj Artisti Genç, Korkunç Çizgi Film Karakterlerine Hayat Verdi(8/10)4

Brezilyalı makyaj artisti korkunç çizgifilm karakterlerine hayat veriyor.

MAKYAJLARI GERÇEK GİBİ

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan Joo Skellington, yaptığı makyajlarla herkesi kendisine hayran bırakıyor.

ÇİZGİ FİLMLERE HAYAT VERDİ

Brezilyalı genç makyaj artistinin yaptığı korkunç çizgifilm makyajları büyük beğeni topluyor.Eskilerin çizgifilm ve masal karakterlerine hayat veren Brezilyalı Joo Skellington'un paylaşımları sosyal medyada çokça beğeni topluyor.

DÖNÜŞÜME UĞRUYOR

Skellington, kendisini insandan, çizgifilm karakterine dönüştürmeyi başaracak kadar yetenekli bire makyaj artisti.

İşte Joo Skellington'un çalışmalarından bazıları;

Edward Makas Eller

Nosfeeratu

Güzel ve Çirkin

Malafiz

Hades

Ursula - Küçük Deniz Kızı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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