MAKYAJ ARTİSTİ GENÇ, KORKUNÇ ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNE HAYAT VERDİ
Brezilyalı makyaj artisti, korkutucu film ve çizgi karakterleri, gerçek yaşama uyarlayarak hayat verdi.
Brezilyalı makyaj artisti korkunç çizgifilm karakterlerine hayat veriyor.
MAKYAJLARI GERÇEK GİBİ
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan Joo Skellington, yaptığı makyajlarla herkesi kendisine hayran bırakıyor.
ÇİZGİ FİLMLERE HAYAT VERDİ
Brezilyalı genç makyaj artistinin yaptığı korkunç çizgifilm makyajları büyük beğeni topluyor.Eskilerin çizgifilm ve masal karakterlerine hayat veren Brezilyalı Joo Skellington'un paylaşımları sosyal medyada çokça beğeni topluyor.
DÖNÜŞÜME UĞRUYOR
Skellington, kendisini insandan, çizgifilm karakterine dönüştürmeyi başaracak kadar yetenekli bire makyaj artisti.
İşte Joo Skellington'un çalışmalarından bazıları;
Edward Makas Eller
Nosfeeratu
Güzel ve Çirkin
Malafiz
Hades
Ursula - Küçük Deniz Kızı
Kaynak: haberinburada
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