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Malatya'da FETÖ'den 30 öğretmen gözaltında

MALATYA'DA FETÖ'DEN 30 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Malatya'da FETÖ'ye bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 11:33
Puan Ver : Malatya'da Fetö'den 30 Öğretmen Gözaltında(10/10)10


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca  FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi. 



FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.



 



 



 



kaynak:dünyabülteni






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