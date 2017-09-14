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MALATYASPOR'DA ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA ETTİ


Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam İstifa Etti
Tarih : 14 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam İstifa Etti(8/10)4

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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