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Malatyasporlu Futbolcu, Ertuğrul Sağlam Karşı Çıkmasına Rağmen Penaltıyı Kullandı

MALATYASPORLU FUTBOLCU, ERTUĞRUL SAĞLAM KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN PENALTIYI KULLANDI

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aytaç Kara, penaltı pozisyonunda hocası Ertuğrul Sağlam'ın "Sen kullanma." talimatına rağmen topu ağlara yolladı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Malatyasporlu Futbolcu, Ertuğrul Sağlam Karşı Çıkmasına Rağmen Penaltıyı Kullandı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken maç içinde ilginç bir an yaşandı.

Maçın 72. dakikasında konuk ekip Yeni Malatyaspor penaltı vuruşu kazanırken teknik direktör Ertuğrul Sağlam topun başına geçen Aytaç Kara'nın penaltıyı kullanmamasını istedi.

Ancak hocasını dinlemeyen Aytaç Kara vuruşu kullandı ve topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Öte yandan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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