Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Kuran eğitimi veren bir okulda çıkan yangında 24 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti. Yetkililer bunun ülkedeki en kötü yangın felaketlerinden biri olduğunu söylüyor.

22 ÖĞRENCİ VE 2 GÖREVLİ ÖLDÜ

Yatılı Kuran okulundaki yangın, Perşembe sabah saatlerinde çıktı.

Yetkililer, yangında 22 öğrenci ve iki görevlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel basında paylaşılan fotoğraflar, okulun üst katında bulunan yatakhanedeki yatakların ve pencerelerin yandığını gösterdi.ÇOCUKLARIN YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYMUŞLAR

Yerel Star gazetesi, sabah ezanına kalkan bölge sakinlerinin, en üst kattan alevlerin çıktığını gördüklerini ve çocukların yardım çığlıklarını duyduklarını yazdı.

Yangın dumanını soluyan bazı öğrencilerin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER METAL IZGARALAR NEDENİYLE KAÇAMADI

Federal Bölgeler Bakanı Tengku Adnan Tengku Mansor verdiği bir televizyon röportajında "Çocuklar çaresizce alevlerden kaçmaya çalışıyorlardı" dedi.

Bakan, öğrencilerin yanan binadan kaçmalarını engelleyen metal ızgaralar olduğunu söyledi.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, okulun üst katının penceresinde metal ızgaralar görünüyor.

"SADECE BİR KAPISI VARDI, KAÇAMADILAR"

Kuala Lumpur polis şefi Amar Singh de "Maalesef yatakhanenin sadece bir kapısı vardı, bu nedenle kaçamadılar" dedi.

Polis şefi Singh, çocukların tamamının erkek olduğunu ve yaşlarının 13 ila 17 arasında değiştiğini açıkladı.

RUHSATSIZ ÇALIŞIYORDU

Bakan Tengku Adnan, 'Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah' isimli okulun ruhsatsız çalıştırıldığını da kaydetti.

Bakan, "Dini okulun yerel yetkililerden alınmış bir işletme ruhsatı bulunmuyordu" dedi ve okulun yerel dini yetkililerden de herhangi bir izni olmadığını kaydetti.

SON 20 YILDA GÖRÜLEN EN KÖTÜ YANGIN FELAKETİ

İtfaiye departmanı müdürü Khirudin Drahman, "Sanırım ülkede son 20 yılda görülen en kötü yangın felaketlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Yetkililer itfaiye araçlarının beş dakika içinde olay yerine vardığını ve yangının bir saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.

Yerel basın bu tür okullarda 2015'ten beri 200'den fazla yangının meydana geldiğini duyuruyor.

Kaynak: haberinburada