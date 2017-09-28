Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

MALİKİ, BARZANİ'Yİ UYARDI: REFERANDUMU İPTAL EDİN, TÜRKİYE BU KONUDA ÇOK CİDDİ


Maliki, Barzani'yi Uyardı: Referandumu İptal Edin, Türkiye Bu Konuda Çok Ciddi
Tarih : 28 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Maliki, Barzani'yi Uyardı: Referandumu İptal Edin, Türkiye Bu Konuda Çok Ciddi(10/10)6

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu bir an önce iptal etmesini istedi.

"TÜRKİYE BOYKOTTA CİDDİDİR"

Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakete yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.

"KÜRT HALKINA MERHAMETLİ OLUN"

Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maliki  Barzani  Yi  Uyardı  Referandumu  İptal  Edin  Türkiye  Bu  Konuda  Çok  
Ciddi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER