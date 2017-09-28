Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu bir an önce iptal etmesini istedi.

"TÜRKİYE BOYKOTTA CİDDİDİR"

Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakete yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.

"KÜRT HALKINA MERHAMETLİ OLUN"

Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: haberinburada