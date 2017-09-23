MALKOÇOĞLU GİBİ GİTTİĞİ TRABZONSPOR KALESİNDEN GOL ATIP DÖNDÜ
Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçında tek başına hücum ettiği pozisyonda gol atıp döndü, geceye damga vurdu.
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenen Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Vagner Love, attığı 3 golle maça damga vurdu.
Brezilyalı futbolcu, mücadelenin ilk yarısının bitmesine dakikalar kala orta alanda aldığı topla tek başına Trabzonspor kalesine giderek topu ağlara yolladı.
Brezilyalı forvet, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 3-1 geride tamamladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"GOLLER ÜST ÜSTE GELİNCE GÜZEL BİR GECE OLDU"
"İkinci yarı sahaya çıkmadan neler yapabileceğimizi soyunma odasında konuştuk. İkinci yarıda topa sahip olduk ve top bizde daha fazla kaldı. Kontra ataklarla yakaladığımız pozisyonlarla maçı çevirmeyi başardık. Tabi 3-0'dan sonra oyun 3-1'e geldi. Biz bir gol bulabilirsek oyunu çevirebileceğimizi, Trabzonspor üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini düşündük. İkinci yarıda da bu oldu ve ikinci golü bulduk."
Beraberlik golünün ardından galibiyete inandıklarına işaret eden golcü oyuncu, "Goller üst üste gelince güzel bir gece oldu." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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