İstanbul Maltepe'de bulunan bir kahvehaneye akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'nde bulunan kahvehaneye siyah bir araçla gelen şüpheliler, kahvehaneye ve etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki Fazlı Öncel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralandığı belirtilen diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öncel'in ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu arada, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: HER YERE DOĞRU ATEŞ ETTİLER

Olayı gören bir mahalle sakini ise olayı şöyle anlattı, "Burada duruyorduk, çocukla oynuyorduk. Bir anda siyah bir araba geldi, yana doğru çevirdi ve bir anda ateş etmeye başladı. Biz içeriye zor kaçtık. Ben bir tanesini gördüm, rastgele her yere doğru ateş ettiler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada