Maltepe'de polis kendisine megafonla anons ettiği ve buna rağmen yolu açmayan minibüsçüyü gözaltına aldı. Minibüsçü gözaltına alındığı sırada ise bir polisin kafa attığı görüldü.

Maltepe'de polis kendisine megafonla anons ettiği ve buna rağmen yolu açıp aracını kenara çekmekte direndiği iddia edilen bir minibüsçü ve kardeşi ile tartıştı. Tartışma sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, minibüsçü ve yanındaki kardeşi gözaltına alındı. Bu sırada bir polis memurunun gözaltına aldığı sırada attığı kafa ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Maltepe İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Yavuz Aslan, yolda 34 M 4680 plakalı minibüs içinde kardeşi ile birlikte ilerlerken arkasından bir polis aracının siren sesini duydu. Siren sesi sonrasında polis aracından yapılan anons ile minibüsün sağa çekilmesi ve yolun açılması söylenildi. Sonrasında ise kardeşi aracı sağa çekerken ehliyet ve ruhsat istenildi. Bu sırada araç içerisinde bulunan yolculardan da kontrol amaçlı kimlikleri toplanıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre kimlik toplama işlemi sonrasında olay yerinde bulunan polis, Yavuz Aslan'a kötü davranıp hakaret etti. Polisle bu kötü davranma iddiası sonrası yaşanan ağız münakaşası kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışma arbedeye dönünce orada bulunan bir polisin arbedeyi durdurmak için havaya ateş ettiği iddia edildi.

MİNİBÜSÇÜYE KAFA ATTI

Olay yerine çağrılan takviye ekipler, görevli polise mukavemet gerekçesi ile minibüs şoförünün kardeşi Yavuz Aslan'ı gözaltına almak istedi. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Yavuz Aslan'a bir polis memuru kafa attı. Yaşanan bu olay sonrası Yavuz Aslan kendisine küfür edip darpta bulunduğu iddia edilen polislerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

YAŞANAN O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan arbede sonrası Yavuz Aslan'ın göz altına alınmak için ters kelepçe takılması ve polisin kafa atması bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: haberinburada