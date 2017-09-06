MANİSA'DA EMNİYETE AMBULANS GÖNDERİN, PATLAYACAK İHBARINI YAPAN 6 ER GÖZALTINA ALINDI
Manisa'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin" diyerek ihbarında bulunan Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi er 20 yaşındaki H.M.C. ve H.M.C.'ye destek oldukları ileri sürülen 5 er gözaltına alındı.
"BOL BOL AMBULANS GÖNDERİN, YOKSA PATLAYACAK"
Manisa'nın Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki bir haftalık acemi er H.M.C., arkadaşlarının teşvikiyle 1 Eylül cuma akşamı 112 Acil Komuta Merkezi'ne asılsız ihbarda bulundu. Acemi er H.M.C., cep telefonundan merkezi arayarak, "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak" diyerek ihbarda bulundu.
6 ACEMİ ER GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ve polis alarma geçti, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis, ihbarı yapanı tespit için çalışma yaparken, 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi er H.M.C.'ye ulaşıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeriye gitti. H.M.C. ve 5 arkadaşı gözaltı alındı. 6 acemi er bugün adliyeye sevk edildi.
5 ER SERBEST BIRAKILDI
Savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken; H.M.C. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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