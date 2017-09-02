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Manisa'da Veremli Kurbanlık Dana Paniği! Polis Bıçakları İmha Etmek İçin Topladı

MANİSA'DA VEREMLİ KURBANLIK DANA PANİĞİ! POLİS BIÇAKLARI İMHA ETMEK İÇİN TOPLADI

Manisa'da bir vatandaş, kurbanlık dananın veremli olduğunu fark etti. Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlendi. Polis de kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 10:30
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Habertürk gazetesinden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa'da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban adlı vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

POLİS BIÇAKLARI TOPLADI

Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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