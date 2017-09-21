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Mardan Palace Hotel, İnternet Sitesinden Oda Satışlarını Durdurdu

MARDAN PALACE HOTEL, İNTERNET SİTESİNDEN ODA SATIŞLARINI DURDURDU

Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı oda satışlarının tamamını durdurdu.

Tarih : 21 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Mardan Palace Hotel, İnternet Sitesinden Oda Satışlarını Durdurdu(8/10)4

Dünyanın en lüks oteli seçilen ve 1.4 milyar dolara mal olan Antalya'daki Mardan Palace Hotel, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı oda satışlarının tamamını durdurdu. Site üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde "Aradığınız kriterlere uygun oda bulunamamıştır" uyarısı ile karşılaşılıyor.

SİSTEM GERİ ÇEVİRİYOR

Oda müsaitlik durumunu gösteren çizelgelerde ise Eylül ayının devamı ile Ekim ayının tamamı satışa kapalı olarak gözüküyor. Kasım ayı için rezervasyon talebi ise sistem tarafından otomatik olarak geri çevriliyor. Otelin rezervasyon hattına ve rezervasyon maillerine ise yanıt verilmiyor.

ÇALIŞANLARDAN BAŞVURU

Bu arada çok sayıda Mardan Mardan Palace Hotel personelinin maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne şikâyet başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, otel yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamalarda otelin kapanmadığını, rezervasyon alımlarının 1 hafta süreyle durdurulduğunu belirtmişti.

YILDIZLARI AĞIRLAMIŞTI

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'in açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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