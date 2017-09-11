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Mardin'de TIR'ın İçindeki Yangın Tüplerinden 50 Adet Tabanca Çıktı

MARDİN'DE TIR'IN İÇİNDEKİ YANGIN TÜPLERİNDEN 50 ADET TABANCA ÇIKTI

Mardin'de durdurulan bir TIR'da yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenen 11'i Glock marka olmak üzere toplam 50 tabanca ele geçirdi.

Tarih : 11 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Mardin'de Tır'ın İçindeki Yangın Tüplerinden 50 Adet Tabanca Çıktı(10/10)6

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe İlçesi'nden geçen 'İpek Yolu' olarak bilinen uluslararası karayolunda durdurdukları TIR'da yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenen 11'i Glock marka olmak üzere toplam 50 tabanca ele geçirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe İlçesi'nde durdurulan TIR'da yapılan aramada, 50 tabancanın ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada, Kızıltepe'de durdurulan Şırnak plakalı TIR'da arama yapıldığı belirtilirken, şöyle denildi:

"Araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 13 adet 'HS-45' marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör, 3 adet 'HS-9' marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör, 11 adet 'Glock' marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör, 8 adet 'Luger' marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör, 5 adet 'Viking' marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör, 4 adet walther marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet 'Taurus' marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 2 adet 'Baretta' marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet 'Sig sauer' marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 1 adet CZ 75 marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara, toplam 50 adet ruhsatsız tabanca, 82 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara geçirilmiş. konu ile ilgili iki şahıs gözaltına alınmış olup, çok yönlü araştırma devam etmektedir.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Her Türlü terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar Israrla sürdürülecektir. Silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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