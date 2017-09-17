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MARDİN'DE ÜS BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI! OPERASYON BAŞLATILDI


Mardin'de üs bölgesine roketli saldırı! Operasyon başlatıldı
Tarih : 17 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Mardin'de Üs Bölgesine Roketli Saldırı! Operasyon Başlatıldı(7/10)3

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARŞILIK VERDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, 17.05 sıralarında, Dargeçit ilçesi Dibekli üs bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırıda güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Kısa süreli çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak, kaçmasıyla sona erdi. Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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