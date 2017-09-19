New Atlantik Okyanusu'nda, Irma Kasırgası'nın ardından Karayip Adaları'nı vurmaya başlayan Maria Kasırgası'nın derecesi "beşinci kategori" seviyesine yükseltildi.

MARİA ENDİŞESİ BAŞLADI

Irma Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışan Karayip Adaları'nda aradan çok bir zaman geçmeden yeni kasırga Maria endişesi başladı.

"AYLARCA ONARILAMAYACAK KADAR YIKICI OLABİLİR"

Maria Kasırgası, Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları'na dayandı. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın zararı aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

IRMA'DAN DAHA ETKİLİ

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Maria Kasırgası'nın Irma'dan daha etkili olabileceği, daha fazla rüzgar ve yağışa yol açabileceğini kaydetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), yeni kasırganın şiddetini en güçlü düzey olan beşinci kategoriye yükseltti.

FLORİDA KIYILARINA DOĞRU İLERLEYEBİLİR

Maria Kasırgası'nın saatte 260 kilometrelik rüzgar ile Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, yeni kasırganın birçok Karayip adasında etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izleyebileceğini duyurdu.

DOMİNİKA BAŞBAKANI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kasırga 72 bin kişinin yaşadığı Dominika'da şimdiden şiddetli rüzgar ve sele neden oldu. Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evini su bastığını ve çatısının uçtuğunu bildirdi. Skerrit, "kasırganın merhameti" ile sağ kaldığını ve daha sonra kurtarıldığını belirtti.

IRMA KASIRGASI NEDENİYLE 7 MİLYON KİŞİ TAHLİYE OLDU

Aynı güzergahla önce Karayip Adaları'nda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida, Georgia, Alabama, Kuzey ve Güney Carolina bölgelerini de etkilemiş, yaklaşık 7 milyon kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada