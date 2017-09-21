MARİA KASIRGASI, PORTO RİKO'YU YIKTI GEÇTİ!
Maria kasırgası, ABD'ye bağlı 3.5 milyon insanın yaşadığı Porto Riko özerk bölgesinde büyük hasara neden oldu. İrma'dan sonra ikinci darbeyi yiyen ada yerle bir oldu.
Irma kasırgasının Karayipler'i alt üst etmesinin ardından Porto Riko şimdi de Maria kasırgasıyla karşı karşıya.
ADA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
ABD'ye bağlı 3.5 milyon insanın yaşadığı Porto Riko özerk bölgesinde etkili olan Maria kasırgası, büyük hasara yol açtı. Adanın tamamında elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
HERKES ELEKTRİKSİZ KALDI
Porto Riko'nun elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirket müşterilerinin hepsinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Yüzlerce evin yıkıldığı, sokakların göle döndüğü adada, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü.
KASIRGA, ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYE ZARAR VERDİ
Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Abner Gomez, Maria kasırgasının yoluna çıkan her şeye zarar verdiğini söyledi. Gomez, alınan bilgilerin umut verici olmadığını ifade etti. Maria kasırgasının şiddetinin kategori 3'e düştüğü, kasırganın hasara yol açtığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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